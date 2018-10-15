ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ALELS sınav sonuçları açıklanma tarihi

ÖSYM'nin 30 Eylül tarihinde yurdun dört bir yanındaki merkezlerde gerçekleştirdiği ALES sınavı hakkında araştırmalar son sürat devam ediyor. Sınava katılım gösteren binlerce aday, 'ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM, duyurduğu Ekim ayı sınav takvimiyle ALES sınav sonuçları açıklanma tarihine bir netlik kazandırdı.

ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Eylül 2018 Pazar günü gerçekleşen ALES sınavının sonuçları 25 Ekim 2018 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ALES sonuçlarına erişebilecek. Adaylara özel tebligat yapılmayacak.

ALES SORULARI VE CEVAPLARI

Gerçekleşen ALES sınavının ardından en çok merak edilen konular arasında yer alan ALES soruları ve cevapları konusu da netleşti. ÖSYM'nin yaptığı duyuru ile 2018-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'luk kısmı adayların erişimine açıldı.

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ALES SONUÇLARI NE KADAR GEÇERLİ OLACAK?

30 Eylül ALES sınavının ardından, sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır