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AÖL ek ve cevapları yayımlandı! 2018 ile AÖL ek ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

AÖL ek için heyecan dorukta. Bilindiği üzere, 6 Ekim 2018 tarihinde düzenlediği ek sınav ile AÖL'den mezun olamayan öğrencileri çin son bir şans tanımıştı. İlgili AÖL ek sınavına katılan binlerce öğrenci, den mezun olup olamadıklarını merak ediyor. AÖL ek ve cevaplarının açıklanması ile heyecan bir kat daha arttı. MEB, 2018 AÖL ek sınav soruları ve cevaplarını 1. oturum ve 2. oturum halinde yayımladı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Haberimizin içeriğinden lisesi ek sınav soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 15.10.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 10:28
AÖL ek sınav soruları ve cevapları yayımlandı! 2018 MEB ile AÖL Açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar

, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde den mezun olamayan adaylar için ek sınav şansı tanımıştı. İlgili AÖL ek sınavı, 6 Ekim 2018 tarihinde yurdun çeşitli yerlerinde gerçekleşmiş ve binlerce aday sınavlara katılım göstermişti. Gerçekleşen sınavların ardından, mezun olup olamayacaklarını merak eden binlerce öğrenci, AÖL ek ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. AÖL ek sınav sonuçları açıklanma tarihi konusunda henüz net bir bilgi bulunmazken detayları haberimizden bulabilirsiniz.

Diğer yandan, AÖL ek sınavına ilişkin sorular ve cevaplar da yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL ek ve cevaplarını 1. ve 2. oturum halinde yayımladı. Aşağıdaki link aracılığıyla ek sınav soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL Ek sınav sonuçları açıklanma tarihi konusunda 'den resmi bir açıklama duyurulmadı; ancak geçtiğimiz yıl gerçekleşen ek sınav sonuçlarınını göz önüne alarak bir öngörüde bulunmak mümkün. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen ek sınav sonuçları sınavdan bir ay sonra açıklanmıştı.

Bu bağlamda, 6 Ekim tarihinde gerçekleşen AÖL ek sınav sonuçlarının en geç 8-9 Kasım tarihlerinde açıklanacağı varsayımında bulunabiliriz.

AÖL EK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

AÖL ek sınavına ait soru ve cevaplar yayımlandı.

1. oturum ve 2. oturum halinde açıklanan sınav soruları ve cevapları için TIKLAYINIZ

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AÖL ek sınav soruları ve cevapları yayımlandı! 2018 MEB ile AÖL Açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar
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