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Başına bidon sıkışan 5 ay sonra kurtarıldı

'da 5 aydır başını sıkışan bidonla dolaşan hayvanseverler tarafından yakalanarak başındaki bidondan kurtarıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 10:26
Başına bidon sıkışan köpek 5 ay sonra kurtarıldı

Boş alanda oynarken başı plastik bidona sıkışan köpeği gören vatandaşlar durumu hayvanseverlere bildirdi. Olay yerine gelen hayvanseverler köpeği bulamadı. Bir süre aramaya devam eden ekipler köpeğe rastlayamayınca aramayı sonlandırdı.

20 KİŞİLİK GRUP PEŞİNE DÜŞTÜ

Ormanlık alana kaçtığı sanılan dün mahalleye gelerek başındaki bidonu duvarlara vurmaya başladı. Köpeği gören vatandaşlar durumu yine hayvanseverlere bildirdi. Yaklaşık 20 kişilik grup köpeği bir gecekonduda buldu. Köpeğin başındaki bidon yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi Veteriner ekiplerine teslim edilen köpeğin durumununu iyi olduğu öğrenildi.

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Başına bidon sıkışan köpek 5 ay sonra kurtarıldı
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