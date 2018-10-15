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Bu da çekirdek çitleyen kedi

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 09:38

- Bu da çekirdek çitleyen kedi
- Sahibinin elinden çekirdek çitleyen kedi sosyal medyada ilgi odağı oldu

(Fotoğraflı)

'de sahibinin elinden çekirdek alarak çitleyen kedinin görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde oturan isimli genç, evinde beslediği kediye çekirdek verdi. Kedinin ise çekirdekleri çitletmesi görenleri şaşırttı. Tüm bu anları cep telefonuyla kaydeden Altan Can, görüntüleri de sosyal medyaya yükledi. Kedinin sahibinin elinden çekirdek alarak çitletmesi sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Bu da çekirdek çitleyen kedi
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