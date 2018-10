Bunu da gördük! Hem dolandırdı hem iş teklifinde bulundu

Adana'da çelik kapı işiyle uğraşan Fatih Ünsür, kendisini zengin ve saygın iş adamı olarak tanıtan K.A.'ya piyasa değeri yaklaşık 550 bin TL olan çelik kapı satışı yaptı. Satışın karşılığında çek veren K.A. kapıları teslim alıp yarı fiyatına Şanlıurfa'da bir firmaya sattı. Çeklerin günü geldiğinde ödeme almak için bankaya giden firma sahibi Ünsür, çeklerin karşılıksız olduğunu öğrenince dolandırıldığını anlayarak büyük bir şok yaşadı.

Satış yapmadan önce şahsı yaklaşık 2 ay boyunca araştırdığını söyleyen Ünsür, "Biz satış için çok istekli davranmamakla beraber yüksek meblağlı bir iş görüşmesi yaptık. Biz bu görüşmeler sırasında 2-2,5 ay boyunca bu arkadaşı araştırdık. Bankadan çeklerini sordurduk. İş yerinin çevresini soruşturduk. Herkes bize çok iyi donelerle geldi. Zengin bir aileden geldiğini, çeklerinin çok sağlam olduğunu söyleyen şahsın 17 bankadan ayrı ayrı çeki olduğunu öğrendik. Bankalardan da olumlu sözler duyunca, inanarak mal vermeyi kabul ettik. Malımızı verdikten sonra bize verilen çekin karşılıksız olduğunu öğrendik. Bu arkadaş bizi 1 senedir 'bugün, yarın ödeyeceğim' diyerek oyalıyor" diye konuştu.



"BEN DOLANDIRICIYIM. SİZLE BİRLİKTE İNSANLARI DOLANDIRALIM"



Ünsür, dolandırıcının kendileriyle ve avukatlarıyla görüşmelerinin ses kayıtlarının olduğunu belirterek,"Toplam 550 bin TL'lik ürün verdik ve şuana kadar hiç paramızı alamadık. Bize çirkin bir teklifte bulunarak 'ben dolandırıcıyım. Sizle birlikte insanları dolandırmaya devam edelim' dedi. Biz de her telefon görüşmemizin ses kaydını alıyorduk. Bunu şahsa da söyledik. Avukatımızın önünde bunu sözlü olarak dile getiren şahıs bize bir garibanın üzerine şirket kurduğunu ve bu şirket üzerinden anlaştığı bankalardan çek alarak millete çeki satacağını ve bizimde paramızın iki katını ödeyeceğini bizimde yardım etmemizi söyledi'' dedi.



"TEMİNATSIZ OLAN ÇEK TEMİNATLI ÇEK DİYE SUNULDU"



Ödeme olarak aldıkları çeklerin siparişleri teslim etmeden önce soruşturduklarını ve bankaların kendisine çeklerin teminatlı ve güvenilir olduğunu söylediğini kaydeden Ünsür, "17 tane bankadan bu çeklerin alınmış olması, banka görevlilerinin sözlü olarak çek sahibini sağlam olarak nitelendirip, teminatsız olan çekin teminatlı çek diye sunması bizi çok üzdü. Biz bankalara güvenemeyeceksek ticaret yapmamızın bir manası yok. Çünkü bu yöntemi yapan birçok kişi türedi bunun önüne geçilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"DOLANDIRICI, BÜTÜN MAL VARLIĞINI AKRABALARININ ÜZERİNE DEVRETTİ"



Kendilerini dolandıran şahsın 4 ay önce uyuşturucu ticaretinden dolayı tutuklandığını belirten Ünsür, şunları söyledi:

"Biz bu şahsı tek başına dolandırıyor diye biliyorduk ama bir çete olarak yapıyormuş. Bu işi akrabalarıyla birlikte yaptığını öğrendik. Bu şahsın şu anda 30'dan fazla karşılıksız çek davası var. En düşük miktar 50 bin TL'lik çek. 1 sene önce bizi dolandıran şahsın abisi ve kardeşinin hiçbir mal varlığı yokken pazarcı esnafıyken bir anda pastane sahibi olması, ev alması, yazlık ev alması, villa alması, oğluna ev alması gibi durumlar bu işin tek değil aileyle beraber çete şeklinde yapıldığı ortada. Biz bu şahsın ailesini araştırdık bütün her şey ortada bu insanlar bu malı mülkü nereden aldı? Hepsinin araştırılması gerekiyor. Biz savcılığa dosyalarımızı ve kanıtlarımızı sunduk. Bu şahıs yakalandı ama benim suçumdan değil ve ailesi de bu işin içinde olduğu için bu insanların yakalanması ve bir an önce cezalandırılmasını istiyoruz."



Dolandırılan Ünsür, oturdukları evin kirasını ödeyemedikleri için evden çıkmak zorunda kaldıklarını, şu anda bir arkadaşının evinde kaldığını ve borçlardan dolayı iş yerini de kapatacağını söyledi.