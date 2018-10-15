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'da 20 düzensiz yakalandı

'nın merkez Osmangazi ilçesinde yasa dışı yollardan yurda giriş yapan 20 düzensiz yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 09:09 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 09:09
Bursa'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, -İzmir karayolu Acemler yakınlarında park halindeki kamyonetin kasasında çok sayıda kişinin bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce kamyonette yakalanan 20 Afganistan uyruklu Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine götürüldü.

Ehliyetinin sahte olduğu belirlenen Suriye uyruklu kamyonet sürücüsü Ömer A. (30) ise gözaltına alındı.

Kamyonet otoparka çekilirken, lerin sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Bursa'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
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