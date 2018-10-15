Çanakkale'de 'doktor, hemşireye tokat attı' iddiası

ÇANAKKALE'de, 100'üncü Yıl Aile Sağlığı Merkezi Sevim Bayar Sağlık Hizmet Binası'nda görevli uzman doktor E.N.O.'nun, tartıştığı hemşire E.S.Y.'ye tokat attığı iddia edildi.

Olay, geçen cuma günü Barbaros Mahallesi Hasan Sever Sokak'ta bulunan 100'üncü Yıl Aile Sağlığı Merkezi Sevim Bayar Sağlık Hizmet Binası'nda meydana geldi. Merkezde görevli Uzman Doktor E.N.O. ile aynı merkezde hemşire E.S.Y. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışma sırasında doktor, hemşireye tokat attı. Araya giren diğer çalışanlar, hemşireye tokat atan doktoru dışarı çıkardı.

Olayın ardndan hemşire E.S.Y., emniyete giderek, doktordan şikayetçi oldu ve darp raporu aldı. İl Sağlık Müdürlüğü, doktor hakkında idari soruşturma başlattı.



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