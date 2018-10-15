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Çiftlik sahibi ve Afgan çalışanı, tabancayla öldürülmüş bulundu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 09:39

'nın Karapınar ilçesinde, çiftlik sahibi (46) göğsünden ve başından, uyruklu çalışanı ise başından tabancayla vurularak, öldürülmüş bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde, kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karapınar ilçesindeki Tomak Yaylası'nda meydana geldi. Çevredekiler, tarlada ayakları çıplak kişinin kanlar içinde yerde hareketsiz yattığını fark edip, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, hareketsiz yatan kişinin, göğsünden ve başından tabancayla vurularak, öldürüldüğünü saptadı. Erkek cesedinin, Necip Sayan'a ait olduğu belirlendi. Araştırmasını derinleştiren polis, tarlanın yakınında Sayan'a ait traktörü, park edilmiş buldu. Sayan'ın çiftliğine 400 metre kala, işçisi olarak çalışan ve ismi öğrenilemeyen Afganistan uyruklunun da başından tabancayla vurulmuş cesedi bulundu. Cansız bedenler, otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis, saldırgan ya da saldırganların kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

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Çiftlik sahibi ve Afgan çalışanı, tabancayla öldürülmüş bulundu
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