Defineciler suçüstü yakalandı!

Olay, Demirboğa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alandan ses geldiğini fark etti.



NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Sese doğru ilerleyen ekipler, 4 kişinin kazma, hilti ve küreklerle kazı yaptığını fark etti. Ekipleri gören A.B., A.T., B.K. ve M.G. neye uğradılarını şaşırdı.

Jeneratör, kazma, hilti ve küreğe el konulurken, 4 kişi gözaltına alındı. B.K. ve M.G.'nin daha evvel de aynı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.