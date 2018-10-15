Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Defineciler suçüstü yakalandı!

Defineciler suçüstü yakalandı!

’nın Yenişehir ilçesinde define aramak için kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından kazdıkları çukurda suçüstü yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 16:07 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 16:15
Defineciler suçüstü yakalandı!

Olay, Demirboğa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen Yenişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alandan ses geldiğini fark etti.


NEYE UĞRADIKLARINI ŞAŞIRDILAR

Sese doğru ilerleyen ekipler, 4 kişinin kazma, hilti ve küreklerle kazı yaptığını fark etti. Ekipleri gören A.B., A.T., B.K. ve M.G. neye uğradılarını şaşırdı.

Jeneratör, kazma, hilti ve küreğe el konulurken, 4 kişi gözaltına alındı. B.K. ve M.G.'nin daha evvel de aynı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Defineciler suçüstü yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN