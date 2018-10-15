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Esad sakat bıraktı Türkiye sahip çıktı Esad rejiminin bombardımanında babasını kaybeden ve bir bacağı ile el parmağı kopan Hasan’a, Türkiye’de protez bacak takıldı. Çalışıp ailesine bakan 15 yaşındaki Hasan, ‘Türkiye sayesinde yaşama bağlandım” diyor