Genç kadına sokak ortasında kurşun yağmuru

Olay, merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi 347. Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürümekte olan genç kadın kocası olduğu iddia edilen şahıs tarafından takibe alındı. Takip edildiğini anlayan kadın kaçmaya çalışırken şahıs tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Şahıs olay yerinden kaçarken genç kadın kanlar içerisinde yerde kaldı.

YARALI KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis olay yerinde incelemelerde bulundu.



Kaçan şahsın yakalanması için bölgede çalışmalar başlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.