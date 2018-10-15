Göçmenleri taşıyan kamyon dereye uçtu: 22 ölü 27 yaralı

İzmir
'de kasasında Yunanistan
'ın Samos Adası'na gitmeyi planlayan göçmenlerin bulunduğu kamyon Menderes ilçesi yakınlarında 25 metre yükseklikten Değirmençay Deresi'ne uçtu. Kaza
da 2'si bebek, 4'ü çocuk, biri hamile kadın olmak üzere 22 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi de yaralandı. Hurda yığınına dönen kamyondaki göçmenlerin can yelekleri ve eşyaları etrafa saçıldı. Araç sürücüsü Mustafa Yılmaz
(35) kazadan yaralı kurtuldu. DİREKSİYONDA UYUMA İHTIMALİ
İki ayağında kırıklar bulunduğu öğrenilen sürücü Yılmaz, hastane polisine verdiği ilk ifadede "Saat 03.00'te Söke'den yola çıktığını, Sazlıköy'ü geçtikten sonra mültecileri kamyona aldığını ve yakıtı olmadığı için Selçuk Otobanı'na girdiğini, kazanın olduğu Kısıkköy bölgesinde önüne beyaz bir aracın çıktığını ve ona çarpmamak için ani hareket yaptığını, kontrolü kaybederek dereye uçtuklarını" söyledi. Hurdaya dönen kamyon çekici yardımıyla kaldırılırken, olay yerinde hiç fren izi bulunmaması, şoförün uyuduğu ihtimalini de doğurdu. SABIKA DOSYASI KABARIK
Hastanede tedavisi süren Yılmaz'ın tedavisinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceği belirtildi. Yılmaz'ın sadece B sınıfı ehliyetinin olduğu ve kamyon kullanma yetkisinin olmadığı öğrenilirken, geçmiş yıllarda 21 suç kaydın
ın bulunduğu belirtildi. 'ARAÇTA YALNIZDIM' DEDİ
Kazanın görgü tanığı Mehmet Eker, olay yerinden aracıyla geçerken, yol kenarında yaralı birini gördüğünü söyleyerek "Konak'a doğru gidiyordum. Köprü üzerinden geçerken, yol kenarında biri, aracımı durdurmak istedi. Camı açtım, 'Kaza yaptım, yaralıyım. Beni Yeşilyurt'taki hastaneye götür' dedi. Ben de o yöne değil; Tepecik'teki hastaneye götüreyim, dedim. Kabul etmedi. Sonra 'İleride polis var, istersen onlara söyleyelim; aracı çekerler, mağdur olmazsın' dedim. 'Tek yaralı benim, beni ileride bir taksiye bindir' dedi. Ben de Karabağlar'da taksiye bindirdim. Yaralı durumdaydı, kendisi aracın şoförüymüş. 'Tekim' dediği için ben de kaza yerine bakmadım" dedi. Yılmaz'ın taksiyle geldiği hastanedeki görevlilere polis sorgusu öncesinde 'Yüksekten düştüm' dediği de öğrenildi. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cesetler cenaze araçları ile İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza nedeniyle Torbalı-İzmir karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. BİN LİRAYA KİRALAMIŞLAR
Öte yandan kazada devrilen kamyonun Aydın'ın Söke ilçesinde bin liraya kiralandığı tespit edildi. Aydın plakası taşıyan kamyonun Söke'de K.D'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, kamyonun Yılmaz'a (35) 2 gün önce kira sözleşmesi yapılarak 4 günlüğüne bin lira karşılığında kiralandığını tespit etti. Sürücünün, kira bedelini peşin olarak ödediği öğrenildi.