Kızının mezarının başı evi oldu

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Pendik'te geçtiğimiz ekimde sevgilisi tarafından internetten alınan pompalı tüfekle öldürülen 17 yaşındaki Helin, ölüm yıl dönümünde babası ve sevenleri tarafından anıldı. Kızının öldürülmesinin ardından bireysel silahlanmalara karşı kampanyalara destek veren baba Nihat Palandöken, SABAH'a konuştu: "Benim kızım öldü, başka canlar yanmasın. Kimse kendini koruma bahanesi ile silah falan taşımasın. Koruyacaksa bizi devletimiz korur. İnternetten yemek siparişi gibi silah alınabiliyor. Kapınıza kadar getirip teslim ediyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazım."