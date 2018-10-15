Millet Bahçesi’nde çalışmalara başlandı

Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ
) ait İstanbul Bakırköy
'deki tarihi Baruthane arazisinde "Millet Bahçesi
" yapımına başlandı. Proje kapsamında, 560 metrekare meydan alanı, 3 bin 449 metrekarelik yürüme yolu, iki metre genişliğinde bin 376 metrekarelik koşu yolu, 5 bin 313 metrekarelik kumsal, çocuk parkı, kaykay pisti, mescit ve daha bir çok sosyal alan olacak. HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ
TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ataköy sahilindeki tek yeşil alan olan, padişahların kahve içtiği tarihi Baruthane Kulesi'nin de içinde bulunduğu 60 dönümlük arazideki gayrimenkul projesini iptal eden TOKİ, Baruthane arazisini, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak ilan etti. Araziyi Millet Bahçesi yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne 25 yıllığına kiralayan TOKİ, İstanbul
Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı protokol doğrultusunda çalışmalara başladı. Bu kapsamda, arazide bulunan kültürel varlıklar da aslına uygun olarak restore edilecek. Geriye kalan kısım ise rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek. İstanbul Ataköy Millet Bahçesi projesinin tamamlanmasıyla İstanbullular 60 bin metrekarelik bir alanda yeşille buluşacak. Proje kapsamında, 560 metrekare meydan alanı, 3 bin 449 metrekarelik yürüme yolları ve parkın üst kısmında vatandaşların spor faaliyetlerini gerçekleştirebileceği iki metre genişliğinde bin 376 metrekarelik koşu yolu olacak. Ayrıca, 3-6 yaş grubu için 335 metrekare, 6-15 yaş grubu için 335 metrekarelik iki çocuk oyun parkı, toplam 175 metrekarelik üç fitness alanı yapılacak. 5 BİN METREKARE KUMSAL
VATANDAŞLARIN, parka kolay ve güvenli bir şekilde ulaşması için 80 ve 94 araçlık iki adet otopark yapılacak. Proje alanında vatandaşlar için mescit, kaykay pisti ve sosyal donatılar da yer alacak. Proje kapsamında, vatandaşların denizle buluşabileceği 5 bin 313 metrekarelik kumsal da yapılacak.