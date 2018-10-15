Niğde'deki iş yerine silahlı saldırı

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Şahinali Mahallesi'nde İsmail Ören'in yaralandığı silahlı saldırı olayına karıştıkları iddia edilen ve hafif ticari araçla kaçan İ.Ü, F.Ü, O.Ü. ve M.Ü'yü saklandıkları yayla evinde yakaladı.

Evde yapılan aramada, saldırıda kullanılan tabanca ve av tüfeği ile 3 fişek ve bıçak ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, saldırıda yaralanan iş yeri sahibi Ören'in tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Dün merkez Şahinali Mahallesi'nde İsmail Ören'e ait iş yerine 4 kişi tarafından pompalı tüfek ve tabancayla ateş edilmiş, yaralanan Ören, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.