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O iğrenç videoya tutuklama

'de para karşılığı iki çocuğu cinsel istimara zorlayan ve bunu hesabından paylaşan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 20:44 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 21:07
O iğrenç videoya tutuklama

Yayınladığı videoda kağıt parçalarına "görevler" yazdıktan sonra bu kağıtları insanlara çektiren Bulut A. isimli şahıs, aynı şeyi iki erkek çocuğuna da uygulatmış, da bu görüntüleri yaklaşık 180 bin kişi paylaşınca adeta yer yerinden oynamıştı. İğrenç görüntülere tam anlamıyla öfke yağarken, kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan Bulut A. "genel ahlaka karşı suçlar" ile "çocuğun cinsel istismarı suçları" kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevk edildiği İzmir Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Cezaevine gönderilen Bulut A.'nın paylaştığı videolara da mahkemece erişim yasağı konuldu.

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O iğrenç videoya tutuklama
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