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Oğlunu TV izleme yüzünden bıçakladı

'un Salıpazarı ilçesinde baba, televizyon izleme yüzünden tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 14:19 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 14:44
Oğlunu TV izleme yüzünden bıçakladı

İddiaya göre, Bereket Mahallesi'nde R.Y. (76) ile oğlu M.Y. (47) televizyon izleme yüzünden tartıştı.

EKMEK BIÇAĞIYLA BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba R.Y. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu M.Y'yi bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan M.Y. 112 Acil Servis ekiplerince Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.Y, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla önce Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne daha sonra da Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayda kullandığı bıçakla polis tarafından gözaltına alınan zanlı R.Y, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Oğlunu TV izleme yüzünden bıçakladı
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