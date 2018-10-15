Sakarya'da asayiş uygulaması

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde 13 Ekim'de "Hırsız Kapanı 4" uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamada, 2 bin 351 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılırken, 54 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan ve "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan aranan Y.E, "borçlunun ödeme şartını ihlal" suçundan aranan E.K, M.A. ve S.U, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan aranan Ö.A, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurma ve askeri ceza kanuna muhalefet" suçundan aranan M.İ.Ö, "nafaka hükümlerine uymamak" suçundan aranan S.Ü, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan aranan S.G, tutuklanırken, 46 şüpheli serbest bırakıldı.