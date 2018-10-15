- Şile'de batan gemi faciasında 15 yıl hapis istemi

Şile açıklarında batan 'Bilal Bal' isimli kaptansız gemide bulunan 9 mürettebatın hayatını kaybetmesine ilişkin 8 şüpheli hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda geminin ekonomik ömrünü tamamlamış ve hurdaya çıkacak kadar yaşlı olduğu belirtildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde hareket eden kuru yük gemisinin Şile açıklarında batması ve 9 mürettebatın hayatını kaybetmesine ilişkin 8 kişi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Ekim 2017 tarihinde Gemlik Limanı'ndan hareket ederek Karadeniz Ereğli Limanı'na gitmekte olan Türk Bayraklı 'Bilal Bal' isimli kuru yük gemisinin 1 Kasım 2017'de saat 03.53'te EPIRB (Acil Durum Lokasyon Belirten Radyo Vericisi) sinyali alındıktan bir süre sonra Şile açıklarında battığı anlatıldı.

2 kişinin cesedine ulaşılamadı

Arama kurtarma çalışmaları sonrasında gemi mürettebatından Nihat Küçük, Onur Aşkın Küçük, Cüneyd Yedican, Mahir Sanayır, Nedim Alicem, Hüsamittin Yazıcı ve Mert İlkmen'in cesetlerinde ulaşıldığı kaydedilirken Engin Selçuk ve Vedat Odabaşı ise cesetlerine ulaşılamadığı belirtildi.

Kaptan ve baş makinist olmadan kalkış yapmış

İddianamede, deniz seviyesinden yaklaşık 80 metre aşağıda batık halde bulunan geminin bulunduğu noktadan çıkarılamadığı, geminin makine dairesinde teknik imkansızlıklar nedeniyle arama kurtarma işlemlerinin gerçekleştirilemediği ve bu şekilde arama kurtarma işlemlerine son verildiği vurgulandı. Geminin kaptan Refik Telci ile baş makinist Ali Doğan'ın yokluğunda kalkış yaptığı belirtildi.

"Gemi, hurdaya çıkacak kadar yaşlı"

Soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporuna göre, Bilal Bal isimli geminin ekonomik ömrünü tamamlamış ve hurdaya çıkacak kadar yaşlı, bakımsız durumda olduğu, geminin batma nedeninin olay tarihindeki hava koşullarıyla bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Raporda, geminin donatanları ve işletenlerinin en asgari ulusal ve uluslararası güvenlik düzenlemelerine uymadan sürekli olarak gerçek bir gemi kaptanını ve baş makinistini fiilen gemi bordasında bulundurmadan sadece ticari kazanç amacıyla gemiyi işlettikleri, bu şekilde sefere çıkmaması gereken bir geminin tüm olumsuzluklara karşı seferlerine devam etmesinde ilgili idarenin denetim görevinin ihmali nedeniyle sorumluluğunun bulunduğu kaydedildi.

Kaptan, fiilen gemide hiçbir zaman bulunmamış

İddianamede, şüpheli gemi kaptanı Refik T.'nin fiilen gemide hiçbir zaman bulunmadığı ve gemi adamı cüzdanını ve sağlık cüzdanı belgesini çıkar sağlamak amacıyla kiraladığı, kaptan yokluğunda geminin hareket etmesine ve geminin batışına sebebiyet verdiği belirtildi. Geminin bağlı olduğu şirketin sahibi Cevat Ç.'nin, gemiyi en önemli 2 personeli (kaptan, baş makinist) bulundurmaksızın sürekli olarak sefere gönderdiği, bu şekilde gemiyi denizdeki açık tehlikelere maruz bıraktığı anlatıldı.

İddianamede baş makinist Ali D.'nin geminin sefere çıktığı andan battığı ana kadar olan süreçte gemide bulunmadığı, yaşlı ve bakımsız bir geminin sefere çıkmasını önleyebilecek yükümlülüğe ve donanıma sahip olduğu halde görevini yerine getirmediği anlatılırken, gemi veri girişlerini sisteme girmekle yükümlü şirketin müdürü Faik A. ve şirketin yetkilisi Enes C.'nin gemide bulunmayan personeli gemide varmış gibi işlem yapmış olmaları ve gemiye hareket izni almaları nedeniyle kusurlu oldukları kaydedildi.

Diğer şüpheliler gemide yağcı olarak görev yapan Sabri Y., Deniz S. raporunu düzenleyen denizcilik uzman yardımcısı Okay F.U., Gemlik Liman Başkanlığı'nda memur olarak görev yapan ve geminin liman çıkış belgesini düzenleyen Yücel İ.'nin de kazada kusurlu oldukları belirtildi.

15 yıl hapisleri istendi

İddianamede 8 şüphelinin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, gönderildiği Anadolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.