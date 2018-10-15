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fenomeni gözaltına alındı

'de, para karşılığında erkek çocukları öpüştürüp bu görüntüleri de hesabından paylaşan sosyal medya fenomeni '' lakaplı müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltını alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 07:24 Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 07:27
Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

'de, fenomeni olarak bilinen '' lakaplı , özellikle Kordon Boyu'ndaki çimlerde oturan erkek çocuklarına para verip birbirleriyle öpüştürdükten sonra bu anların görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan bu görüntüleri izleyen çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlarda bulunarak duruma tepki gösterdiği. Bunun üzerine İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Müstehcenlik suçu işlediği gerekçesiyle gözaltına alınan Bulut Altuğ'u ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
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