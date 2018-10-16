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Amerikan televizyon kanalı 'den "Kaşıkçı" iddiası

Amerikan televizyonu, ’ın, gazeteci 'nın kaybolmasıyla ilgili olarak “elçilikte sorgulama sırasında öldüğünü kabul edecekleri yönünde bir rapor hazırladığını” iddia etti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 23:45 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 01:58
Amerikan televizyon kanalı CNN'den Kaşıkçı iddiası

televizyonu, 'daki Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamayan gazeteci hakkında yeni bir iddia ortaya attı.

Televizyonun, ismini açıklamadığı iki farklı kaynağa dayandırdığı iddiasına göre Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu içerisinde yapılan sorgulama sırasında hayatını kaybetti.

Haberde Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili olarak "elçilikte sorgulama sırasında öldüğünü kabul edecekleri yönünde bir rapor hazırladığı" belirtildi.

Suudi ve Türk yetkililer Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda inceleme yapıyor

Buna göre Suudi yetkililer, Cemal Kaşıkçı'nın ölümünü yanlış giden bir sorgu sonucu olduğunu kabul edecek bir rapor hazırlıyor.

Raporun hazırlanma aşamasında olduğu belirtilen habere göre, raporda Kaşıkçı'nın sorgulanmasının gizli bir operasyon olduğu ve bazı kişilerin olaydan sorumlu tutulacağının yer alacağı belirtildi.

Haberde, konsolosluk binasında yaşanan olaya müdahil olanların üst birimlerden gerekli izni almadan bu operasyonu yaptığı yönünde bir sonuca bağlanacağı kaydedildi.

OLAY

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında ile ilgili haberleriyle tanınan Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmuştu.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

Gazeteci Kaşıkçı'nın Suudi Başkonsolosluğunda kaybolmasının ardından Suudi Arabistan'a yönelik tepkiler sürüyor.

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Amerikan televizyon kanalı CNN'den "Kaşıkçı" iddiası
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