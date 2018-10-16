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Antalya'da sahtecilik operasyonu: 3 tutuklu

Antalya'da, yabancı uyruklulara sahte belgeyle oturum izni verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 09:37
Antalya'da sahtecilik operasyonu: 3 tutuklu
Antalyalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sahte belge vererek yabancı uyruklulara oturma izni alınmasına aracılık eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Muratpaşa ilçesinde bir danışmanlık firmasında yapılan aramada, oturma izni alınması için hazırlanan çok sayıda sahte belge ele geçirildi. Firmanın bilgisayarlarında yapılan inceleme, 42 sahte belge üretilerek İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sunulduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında E.B., M.E.K., A.G., A.B., M.Y., A.B.A. ve A.L. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyesevk edilenlen şüphelilerden A.B. savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden A.G., A.L. ve E.K. 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı, E.B., A.B.A. ve M.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Antalya'da sahtecilik operasyonu: 3 tutuklu
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