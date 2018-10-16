Arda’ya 12.5 yıl hapis istendi

İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığı, futbolcu Arda Turan
ile şarkıcı Berkay Şahin
arasında yaşanan kavgaya ilişkin soruşturmayı 5 günde tamamladı. Savcılık, Turan hakkında 12.5 yıla kadar, Şahin hakkında ise 2 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkemenin kabul etmesi halinde önümüzdeki günlerde taraflar hâkim karşısına çıkacak. BERKAY'A TAKİPSİZLİK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Ekim'de İstanbul Emirgan'da bir eğlence mekânında yaşanan olayla ilgili iki gün sonra soruşturma başlatmıştı. Soruşturmayı dün tamamlayan savcılık, iddianamesini başsavcılığın onayına sundu. İddianamede, Arda Turan hakkında "Cinsel taciz", "Ruhsatsız silah bulundurmak", "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 3 ay ile 12.5 yıl arasında hapis cezası istendi. Milli futbolcunun olayda kullandığı tabancanın Glock marka olduğu belirtildi. İddianamede Berkay Şahin hakkında ise Arda Turan'a "Hakaret" suçundan 3 ay ile 2 yıl arasında hapis cezası talep edildi. Şahin'in Turan'ı "Tehdit" ettiği suçlaması hakkında ise takipsizlik kararı verildi. BAŞSAVCILIK ONAYLADI
Savcılığın hazırladığı iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onayına sunuldu. Başsavcılık incelemesinin ardından onaylanan iddianame, İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi
'ne gönderildi. Mahkeme, 15 gün içinde incelemesini tamamlayarak iddianame hakkında kabul veya ret kararı verecek. İddianamenin kabul edilmesi durumunda taraflar, önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.