atv kameramanının ölümü yasa boğdu

atv'de
uzun yıllardır kameraman olarak çalışan ve bir süredir Müge Anlı
İle Tatlı Sert programında görev yapan 39 yaşındaki Ercan Akbıyık
önceki gece uykusunda kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybetti. Akbıyık'ın ölüm haberini Müge Anlı canlı yayın sırasında izleyicilerine duyurdu. 2.5 yaşında Toprak Ata isminde bir oğlu olan Akbıyık'ın vefatı çalışma arkadaşlarını yasa boğarken eşi Aslı Akbıyık eşinin hastalığına teşhis konamadığını kaydetti. Aslı Akbıyık "1 yıl öncesinde de krizler geçiriyordu fakat hastalığına teşhis konamamıştı. Omuriliğinden parça alındı, uyku odalarına girdi birçok test yapıldı fakat hastalığı çözülemedi. 1 yıldır hiçbir şeyi yoktu. Geçtiğimiz sabah uyandırmaya çalıştım fakat uyanmadı. Ambulans çağırdım. Nabzı durmuştu. Önce evde sonra hastanede saatlerce müdahale edildi ama kurtulamadı" dedi. Akbıyık memleketi Zonguldak
'ta bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.