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atv kameramanının ölümü yasa boğdu

ile Tatlı Sert programında görev yapan atv kameramanı (39) uykusunda yaşamını yitirdi. Akbıyık’ın ölümü Turkuvaz Medya ailesini yasa boğdu

ASLIŞAH SARITAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018
atv kameramanının ölümü yasa boğdu
atv'de uzun yıllardır kameraman olarak çalışan ve bir süredir İle Tatlı Sert programında görev yapan 39 yaşındaki önceki gece uykusunda kalbinin durması nedeniyle hayatını kaybetti. Akbıyık'ın ölüm haberini Müge Anlı canlı yayın sırasında izleyicilerine duyurdu. 2.5 yaşında Toprak Ata isminde bir oğlu olan Akbıyık'ın vefatı çalışma arkadaşlarını yasa boğarken eşi Aslı Akbıyık eşinin hastalığına teşhis konamadığını kaydetti. Aslı Akbıyık "1 yıl öncesinde de krizler geçiriyordu fakat hastalığına teşhis konamamıştı. Omuriliğinden parça alındı, uyku odalarına girdi birçok test yapıldı fakat hastalığı çözülemedi. 1 yıldır hiçbir şeyi yoktu. Geçtiğimiz sabah uyandırmaya çalıştım fakat uyanmadı. Ambulans çağırdım. Nabzı durmuştu. Önce evde sonra hastanede saatlerce müdahale edildi ama kurtulamadı" dedi. Akbıyık memleketi 'ta bugün öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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atv kameramanının ölümü yasa boğdu
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