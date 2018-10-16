Baraja uçan kamyonetin suya batma anı kamerada

Kaza, Samsun'un Ayvacık ilçesi Samsun-Ayvacık yolu Eyüp Sultan Mahallesi Suat Uğurlu Baraj Gölü'nde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba'dan Ayvacık istikametine seyreden Turan Sarıoğlu'nun (55) kullandığı 55 AF 434 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak baraj gölüne uçmuş, sürücü boğularak hayatını kaybetmişti.

Samsun'da dehşet! Ölüm anı görüntüleri ortaya çıktı…

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar tarafından gölün içine batan araç çıkartılarak sürücünün cesedine araç içinde ulaşılmıştı.

Baraj gölüne uçan ve içinde sürücü bulunan kamyonetin batma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye görüntülendiği ortaya çıktı.