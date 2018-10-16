Büyük Türk halk bilgesi Yunus Emre "Yunus Dilinden" projesiyle yeniden hayat buluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 4 aşamada hayata geçirilecek proje, 18 Ekim Perşembe akşamı saat 20:00'de Ankara'daki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek konser ve görsel sahne etkinliği ile başlayacak.

'Yunus Dilinden' projesinde ünlü halk ozanının deyişleri ve nefeslerinin toplandığı iki albüm, 'Yunus Emre' kitabıyla birlikte birleşip dev bir eser halinde sunulacak. Gelecek dönemde yurtdışındaki etkinliklerle ve eserlerin yabancı dillere çevrilmesiyle projenin dünyaya açılması planlanıyor.

Tasavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden büyük mutasavvıf Yunus Emre, değer kattığı topraklar olan Anadolu'nun kalbinde çok yönlü kültür-sanat etkinlik dizisiyle yeniden hayat buluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından himaye edilen ve 4 aşamada hayata geçirilecek 'Yunus Dilinden' projesi Akfen Holding'in ana sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

'Yunus Dilinden' projesinin ilk aşaması 18 Ekim 2018 Perşembe akşamı saat 20:00'de Ankara'daki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde hayata geçirilecek konser ve görsel sahne etkinliği ile başlıyor.

9 SOLİSTLİ 35 KİŞİLİK DEV ORKESTRA

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek konserde, üçü anonim ezgilerinden oluşan, on ikisi ise Türk halk müziğinden klasik ve mistik müziklere kadar uzanan geniş yelpazede Prof. Dr. Erol Parlak tarafından bestelenmiş Yunus Emre'nin deyişleri, nefesleri, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Turan Sağer'in şefliğini yürüteceği 9 solistli 35 kişilik dev orkestra, orijinal kostümlü zikir ve semah toplulukları ile izleyicilere yansıtılacak. Konsere Garip Ay'ın ebru gösterisi, yöresel ve özgün formatlı danslar, ışık ve sahne teknikleri de eşlik edecek.

'Yunus Dilinden' projesi önce Yunus Emre'yi sonra da onun dilinde hayat bulan Anadolu ruhunu, irfanını ve kültürel derinliğini ortaya koyma yolunda Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü sanatçı-akademisyen Prof. Dr. Erol Parlak tarafından hazırlandı. Parlak'ın Proje Genel Sanat Yönetmenliğini de yaptığı 'Yunus Dilinden'in Prodüktörlüğünü Serdar Deli üstleniyor. Hayata geçirilecek eserler ise EtniKa Müzik Yapım etiketiyle dinleyicilere ulaştırılacak.

"ULUSLARARASI ÇAPTA ÇOK YÖNLÜ SANAT ETKİNLİĞİ OLARAK PLANLANDI"

Projeyi 'uluslararası çapta çok yönlü bir sanat ve sahne etkinliği olarak' tanımlayan Prof. Dr. Erol Parlak, "Anadolu inanç geleneğinin baş temsilcilerinden Yunus Emre'nin, gerek kültürümüzdeki yeri gerekse duygu ve düşünce dünyasının derinliği açısından hakkını vermeyi amaçlayan geniş kapsamlı bir projeyi hayata geçirdik. Gelecek dönemde özellikle kitap çalışmasını yabancı dillere çevirerek ve yurtdışındaki ülkelerde konserler düzenlenerek "Yunus Dilinden" projesini dünyaya taşımayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

2 ALBÜM VE KİTAPLIK YUNUS EMRE ESERİ

4 aşamada hayata geçirilecek projenin lansmanı Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 'Yunus Dilinden' konser ve görsel sahne etkinliği ile yapılacak. Projenin sonraki aşamasında Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyesi olan tarihçi-yazar Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak'ın başında bulunduğu uzman akademik grubun hazırladığı, Türk kültür ve sanatında halk ozanını anlatan "Yunus Emre" kitap eseri yer alacak.

Bu esere, üçü Yunus dizelerinin anonim ezgilerinden oluşan, diğerleri ise Prof. Dr. Erol Parlak tarafından bestelenmiş Yunus Emre'nin deyişlerini, nefeslerini içeren "Yunus Dilinden" albümü eşlik edecek. Son aşamada ise İbrahim Sadri'nin anlatımıyla Yunus Emre şiirlerinin toplandığı "Dil-i Yunus" albümü ile proje tamamlanacak ve bunların tamamı bir eser halinde sunulacak.