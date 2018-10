- Gün ağardığında yanan evden dumanlar tütmeye devam etti

- Olayın görgü tanığı yaşanan dehşeti anlattı



(Fotoğraflı)



Denizli'de dün gece 86 yaşındaki bir kadının yanarak öldüğü yangının ardından gün ağardığında yanan evden halen dumanların tütmesi yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Pamukkale İlçesi Belenardıç Mahallesi'nde bulunan Elif Arslan'a (85) ait iki katlı ahşap evde meydana gelen yangında, Alevlerden kaçmayan Arslan, yanarak feci şekilde can verdi. Yangın daha sonra Arslan'ın kızı Hamide Özelce ve damadının yaşadığı ev ile yan komşusu Mustafa Erbiş'in evine de sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına Denizli, Güney, Buldan, Akköy 'den gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın esnasında evde bulunan mutfak tüpünün de patladığı öğrenildi. Talihsiz kadının hayatını kaybettiği ahşap evde gün ağardığından halen dumanların tütmesi yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

Olayın yaşandığı evin yanı başındaki evde oturan ve yangına ilk müdahale eden Fatma Özgül isimli görgü tanığı, yangını görür görmez ilk kendisinin çevredekilere ve jandarmaya haber verdiğini söyledi. Önce dumanları gördüğünü kaydeden Özgül, "Önce alev yoktu. Bağırdım (evin içindekilere) dede, nine diye ve onları kaldırdım. Dede kapıyı açında alev kapıdan dışarı çıktı. Buradan hemen bir kap aldım ve doldurdum iki defa su döktüm ama alevler başlamıştı. Dedeye ikimiz bir girip kadını kurtaralım dedim ama alev çok çıktığı için bir şey yapamadım" dedi.

Yanan evde sadece kararmış odunların kaldığı ve alt katında saman olmasından dolayı halen yanması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, olayda feci şekilde can veren Aslan'ın, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.