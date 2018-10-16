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Hayatında ilk defa gören yaşlı adamın komik tepkisi!

’da kamera ile kayıt alan insansız hava aracını ilk defa gören yaşlı adamın tepkileri görenleri güldürdü.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 10:45
İnsansız hava araçları, günümüzde dünyanın hemen her yerinde pek çok farklı işlerde kullanılıyor. İlk olarak askeri alanlarda kullanılan ler; ardından reklam çekimleri, haber görüntüleri, spor faaliyetleri gibi değişik sektörlerde kullanılmaya başlandı. 'da da özel bir çekim için kullanılan drone aracını ilk defa gören yaşlı amcanın korkması izleyenleri güldürdü. İnsansız hava aracının havadaki hareketlerini meraklı gözlerle izleyen yaşlı adam, aracın kendisine yaklaşması ile ne yapacağını şaşırdı. Sesten de korktuğu görülen ve adeta kaçacak yer arayan adamın komik tepkileri çevredeki vatandaşlar tarafından amatör kameralarca görüntülendi.
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Hayatında ilk defa drone gören yaşlı adamın komik tepkisi!
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