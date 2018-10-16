Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik 14 ayrı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 12'si İran, 2'si Afgan uyruklu olmak üzere 16 şüpheliden 10'u yakalandı.

Operasyonlarda 4 parça halinde 24 gram eroin, 3 parça halinde 2.26 gram metamfetamin, 1 parça halinde 0.47 esrar, 76 adet uyuşturucu hap, 19 çeşitli ecza, 2 hassas terazi ve çok sayıda cam aparat ile folyo ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüphelinin arandığı belirtildi.