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'da operasyonu

'da polisin operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 09:58 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 09:58
Isparta'da uyuşturucu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik 14 ayrı adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 12'si İran, 2'si Afgan uyruklu olmak üzere 16 şüpheliden 10'u yakalandı.

Operasyonlarda 4 parça halinde 24 gram eroin, 3 parça halinde 2.26 gram metamfetamin, 1 parça halinde 0.47 esrar, 76 adet hap, 19 çeşitli ecza, 2 hassas terazi ve çok sayıda cam aparat ile folyo ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüphelinin arandığı belirtildi.

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Isparta'da uyuşturucu operasyonu
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