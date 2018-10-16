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Ormanda gezinen ayı, fotokapanı meraklı bakışlarla inceledi

'nun Şenpazar ilçesi Küre Dağı Milli Parkı sınırları içerisinde yaşayan boz ayılar, doğal yaşam alanlarına kurulan fotokapanlar ile görüntülendi. Görüntülerde ormanda gezinen bir ayı, gördüğü fotokapanı dikkatlice inceledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 10:28 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 10:44
Ormanda gezinen ayı, fotokapanı meraklı bakışlarla inceledi

Bartın'dan başlayarak Sinop sınırına kadar uzanan Küre Dağları, yüzlerce hayvan ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Her yıl onlarca yerli ve yabancı doğasever, Küre Dağları Milli Parkı'nda yaban hayatını yakından keşfediyor.

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Ormanda gezinen ayı, fotokapanı meraklı bakışlarla inceledi
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