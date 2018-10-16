Polis okulunda kaza kurşunu can aldı

Diyarbakır
'da Ali Gaffar Okkan Polis
Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim sırasında bir öğrenci, silah dersinde kazaen ateşlenen tabancadan çıkan kurşunun isabet etmesiyle hayatını kaybetti. Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi'nde komiser yardımcısı R.C.S.'nin silah eğitimi verdiği sırada tabanca kazayla ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun M.İ.'nin başına isabet etti. Yere yığılan M.İ. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. M.İ., doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Komiser yardımcısı R.C.S., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.