Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışan hamile kadının üzerine motosiklet devrildi

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Şişli Teşvikiye Hakkı Yeten Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde hurda yüklü kamyonet ile seyir halinde olan ehliyetsiz kadın sürücü, kırmızı ışıklara geldiği esnada fren yerine gaza basarak ışıkta bekleyen lüks cipe, ardından da motosiklete çarparak devirdi. Bu sırada işinden çıkarak evine gitmek isteyen 6 buçuk aylık hamile Nil Kılıç'ın (25), devrilen motosikletin altında kaldı.



Kaza sonucu hamile kadının bacağı kırılırken, motosiklet sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.



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