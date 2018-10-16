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Sokakta kalan çocuğun isyanı yürekleri dağladı

'da bir vatandaşın ihbarı üzerine yıkılan bir apartmanın kalıntılara arasında kalıp cam silip, mendil satarak hayatta kalma mücadelesi veren 4 çocuğu polis ekipleri merkeze götürdü. Çocuklardan biri "Hayvanlara bile yuva yapıyorlar bizim yuvamız yok" diyerek tepki gösterdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 10:28

Olay, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş yıkılan bir apartmanın etrafı kapatılan kısmında yaklaşık 3 aydır 4 çocuğun kaldığını görünce polis ekiplerini aradı. Kiminin annesi, kiminin ise babası olmayan çocuklar gündüz Gazipaşa Bulvarı'nda araçların camını silip, mendil satarak para kazanırken, geceleri ise yıkılan binanın enkazı arasında getirdikleri döşek ve yorganla sokakta kalıyor.
Aylardır sokakta kalan A.Y. (16), A.Y. (16), A.D.(15) ve A.K. (16) adlı 4 çocuk, artık bu hayattan kurtulmak istediklerini ifade etti.

A.Y. mecbur oldukları için sokaklarda kaldıklarını, ilk başta korktuklarını ancak artık alıştıklarını belirterek, "Hayvanlar için bile yuva yapıyorlar ama bizim bir yuvamız yok" diyerek tepki gösterdi.

Bir süre sonra olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler sokakta kalan ve bulvarda satıcılık yapan çocukları alarak merkeze götürdü. Polisin sokakta kalan bu çocuklara daha önce trafikte araç silmek ve mendil satmaktan işlem yaptığı öğrenildi.

Öte yandan ekipler, ailesi olan çocukları ailesine teslim etti.

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Sokakta kalan çocuğun isyanı yürekleri dağladı
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