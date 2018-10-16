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‘Uzun bir hayat, ödül değil ceza’

Çeçenya’da yaşayan 129 yaşındaki , uzun hayatın bir ödül değil ceza olduğunu söyledi

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Giriş Tarihi: 16.10.2018
‘Uzun bir hayat, ödül değil ceza’
Rus pasaportuna göre doğum tarihi 1 Haziran 1889 olarak gözüken Çeçen 'nın dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olduğu tahmin ediliyor. Hayatı boyunca iki dünya savaşı, 'daki iç savaşı ve iki Çeçen savaşını gören İstambulova, hayatının üzüntü içinde geçtiğinden yakınıyor. 129 yaşındaki kadın uzun yaşamanın, Allah'ın bir cezası olduğunu söylüyor. İstambulova, hayatındaki tek mutlu günün ise Stalin'in Çerkesleri sürgüne gönderdiği 'dan 13 yıl sonra evine döndüğü gün olduğunu belirtip, "Neden Allah bana bu kadar uzun bir yaşam ve bu kadar az mutluluk verdi? Allah izin verseydi, şimdiye kadar çoktan ölmüş olurdum. Tüm insanların öldüğünü bilerek yaşamak çok zor" dedi.
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‘Uzun bir hayat, ödül değil ceza’
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