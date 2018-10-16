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Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi

'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, avlanması yasak olan ve yasadışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi. Olayla ilgili E.Y gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.10.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 15:53
Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi

'ın Marmara Ereğlisi ilçesindeki NATO limanında bir kişinin kamyonete şüpheli paketler taşıdığı ihbarı üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Durdurdukları kamyonette yapılan aramada, kovalar ve çuvallara doldurulmuş avlanması yasak olan 1 ton kaçak deniz patlıcanı ele geçirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Deniz patlıcanlarına el konulurken kamyonet sürücüsü E.Y gözaltına alındı. Deniz patlıcanları ise Tekirdağ Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi
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