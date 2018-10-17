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12 lık olayının şüphelisi tutuklandı

'te, 12 ayrı lık olayının faili olan ve güvenlik kameralarından kimliği saptanarak yakalanan şüpheli tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 11:52
12 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü lık Büro Amirliği ekipleri, 21 Temmuz ile 16 Eylül tarihleri arasında kentte meydana gelen 12 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Soyulan yerlerin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlıkların H.H.B. tarafından yapıldığını belirledi. Adresi saptanan şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla bulunduğu adreste gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.H.B., 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

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12 hırsızlık olayının şüphelisi tutuklandı
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