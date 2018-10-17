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'yı toz bulutu sardı

Suriye üzerinden 'ye gelen toz bulutu 'da da etkili oldu. Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi düşerken, toz bulutları gündelik hayatı da olumsuz etkiledi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 11:31
Adana'yı toz bulutu sardı
Suriye üzerinden gelen ve yaklaşık bir haftadır 'ni etkisi altına alan toz bulutu, 'ya da ulaştı. Sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan toz bulutu görüş mesafesini düşürürken, boğucu bir havanın hakim olmasına neden oldu. Yüksek sıcaklıkların etkili olduğu Adana'da toz bulutunun da etkisiyle vatandaşlar nefes almakta bile zorlandı.

Tozdan rahatsız olduğunu söyleyen vatandaşlardan Celil Ünsat, "Havada toz bulutu var. Güneş görünmüyor ama hava bayağı boğucu ve sıcak. İnsanlar mümkün mertebe dışarı çıkmamalı. Çünkü toz öksürüğe neden oluyor" diye konuştu.

Dünden beri havanın değişik bir hal aldığını belirten , "Boğucu bir hava var. Güneş yok fakat terliyoruz. Bu mevsimde böyle bir havanın olmaması lazım aslında. Ama başa gelen çekilir" dedi.
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Adana'yı toz bulutu sardı
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