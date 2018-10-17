AÖL ek sınav soruları ve cevapları yayımlandı! 2018 AÖL Açık lise ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB sorgulama

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde Açık liseden mezun olamayan adaylar için ek sınav şansı tanımıştı. İlgili AÖL ek sınavı, 6 Ekim 2018 tarihinde yurdun çeşitli yerlerinde gerçekleşmiş ve binlerce aday sınavlara katılım göstermişti. Gerçekleşen sınavların ardından, mezun olup olamayacaklarını merak eden binlerce öğrenci, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aramaya başladı. AÖL ek sınav sonuçları açıklanma tarihi konusunda henüz net bir bilgi bulunmazken detayları haberimizden bulabilirsiniz.

Diğer yandan, AÖL ek sınavına ilişkin sorular ve cevaplar da yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL ek sınav soruları ve cevaplarını 1. ve 2. oturum halinde yayımladı. Aşağıdaki link aracılığıyla ek sınav soruları ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL Ek sınav sonuçları açıklanma tarihi konusunda MEB'den resmi bir açıklama duyurulmadı; ancak geçtiğimiz yıl gerçekleşen ek sınav sonuçlarınını göz önüne alarak bir öngörüde bulunmak mümkün. Geçtiğimiz yıl gerçekleşen ek sınav sonuçları sınavdan bir ay sonra açıklanmıştı.

Bu bağlamda, 6 Ekim tarihinde gerçekleşen AÖL ek sınav sonuçlarının en geç 8-9 Kasım tarihlerinde açıklanacağı varsayımında bulunabiliriz.

AÖL EK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

AÖL ek sınavına ait soru ve cevaplar yayımlandı.

1. oturum ve 2. oturum halinde açıklanan sınav soruları ve cevapları için TIKLAYINIZ