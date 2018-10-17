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'da operasyonu

Güven Timleri 'da alışverişi sırasında baskın düzenledi. 3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 1 kilo 888 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 11:32
Avcılar'da uyuşturucu operasyonu

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri 10 Ekim'de 'da şüpheli davranışlarda bulunan iki kişiyi takibe aldı.

Şüpheli kişilerin yanına gelen E.G'nin montunun cebinden çıkardığı maddeyi vermesi ve para alması üzerine polis ekipleri baskın düzenleyerek E.G. ile şüpheli F.K. ve B.D.'yi gözaltına aldı. F.K.'nın yapılan üst aramasında 1.88 gram eroin, E.G.'nin üst aramasında ise 1.89 gram Skunk, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 270 lira ele geçirildi. Polis ekipleri E.G.'nin evinde de arama yaptı.

Aramalarda 1 kilo 882 gram eroin bulundu. E.G. tutuklandı. 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. Güven Timlerinin şüpheli E.G.'nin evinde yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi.

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Avcılar'da uyuşturucu operasyonu
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