Cüce buzağı çiftliğin maskotu oldu

Antalya'da hayvancılık işiyle uğraşan Fatma Öncel'in ineklerinden bir tanesi 2 hafta önce ikiz buzağı doğurdu. Bir gün sonra ise diğer ineklerinden birisi de küçük bir buzağı doğurdu. Öncel, diğer ikiz buzağılardan daha küçük olan yavruyu görünce neye uğradığını şaşırdı. Veteriner hekim çağıran Öncel, buzağının sağlığının yerinde olduğunu ancak cüce olarak dünyaya geldiğini öğrendi. Ardından buzağıyı biberonla beslemeye başlayan Öncel'in 2 hafta sonra ikiz buzağıları 32 kiloya kadar çıkarken, cüce olarak doğan buzağı ise, 12,80 kilogram ağırlığında kaldı.



