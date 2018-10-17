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işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 16 yaralı

'nin Gölcük ilçesinde,  işçilerinin taşındığı servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. sürücüler ile minibüsteki 14 işçi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 09:24 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 09:25
Fabrika işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 16 yaralı

Kaza, sabah erken saatlerde, İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. işçilerini taşıyan Erkut Obat yönetimindeki 41 P 3588 plakalı servis minibüsü ile Adnan Seyhan'ın kullandığı 41 GS 197 plakalı otomobil çarpıştı. sürücüler Obat ve Seyhan ile minibüsteki 14 işçi yaralandı.

Kazayı görenler, 112 Acil Servis'i arayarak, yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 16 yaralıyı ilk müdahelelerinin ardından ambulanslarla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Fabrika işçilerini taşıyan minibüs otomobille çarpıştı: 16 yaralı
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