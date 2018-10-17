İki araç birbirine girdi 2’si çocuk 8 yaralı

E-96 Karayolu meydana gelen kaza
da Mehmet Karaaslan (32) kullandığı 45 SC 2865 plakalı otomobil, Gökkaya Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmekte olan Sedat Ertürk (57) yönetimindeki 45 B 0210 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Araçların hurdaya döndüğü kazada Sedat Ertürk (57), Hatice Ertürk (57), Dilek Ertürk, Mehmet Karaaslan (32), Hakan Karaaslan (31), Rakibe Tuğluk ve isimleri öğrenilemeyen küçük yaşta 2 çocuk yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Turgutlu ve Salihli'de bulunan hastanelere kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.