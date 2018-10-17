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İki araç birbirine girdi 2’si çocuk 8 yaralı

'nın Ahmetli ilçesindeki meydana gelen trafik sında iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2’si çocuk 8 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 06:58 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 06:59
İki araç birbirine girdi 2’si çocuk 8 yaralı
E-96 Karayolu meydana gelen da Mehmet Karaaslan (32) kullandığı 45 SC 2865 plakalı otomobil, Gökkaya Mahallesi kavşağında yolun karşısına geçmekte olan Sedat Ertürk (57) yönetimindeki 45 B 0210 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Araçların hurdaya döndüğü kazada Sedat Ertürk (57), Hatice Ertürk (57), Dilek Ertürk, Mehmet Karaaslan (32), Hakan Karaaslan (31), Rakibe Tuğluk ve isimleri öğrenilemeyen küçük yaşta 2 çocuk yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Turgutlu ve Salihli'de bulunan hastanelere kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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İki araç birbirine girdi 2’si çocuk 8 yaralı
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