Karnına saplanan demir parçasıyla hastaneye kaldırıldı

Bor ilçesindeki inşaatta işçi olarak çalışan Saim Güzel, henüz bilinmeyen nedenle 2'nci kattan düştü. Güzel'in karnına, düştüğü zemindeki demir çubuk saplandı. Yaralanan işçinin arkadaşları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, işçinin karnına saplanan demir çubuğu görünce itfaiyeden yardım istedi.

KALAN PARÇAYLA HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Kısa sürede gelen itfaiye görevlileri, demir çubuğu kesti. Güzel, karnında kalan demir parçasıyla sağlık görevlilerince ambulansa bindirilip, hastaneye kaldırıldı. Saim Güzel'e hastanede müdahale edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.