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Köpeğe masaj yapan kedi şaşırttı

'da kedi ile köpeğin dostluğu kameralara yansıdı. Birbirlerine olan düşmanlıkları ile bilinen kedi ve köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor. Sevimli kedi, ten bir olsun ayrılmazken, zaman zaman da yaptığı masajla arkadaşlıklarını pekiştiriyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018 12:28 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 12:47
Köpeğe masaj yapan kedi şaşırttı

Kedilerle ler arasında bilinen düşmanlığın tam tersi bir durum 'da yaşanıyor. Kedi ve köpeğin dostlukları, kedinin köpeğe masaj yapması ve köpeğin halinden hoşnut olduğu o anlar kameralara yansıdı.

Manisa'ya 20 kilometre mesafedeki Çamlıca Mahallesi'nde sokakta yaşayan kediyle köpeğin dostluğu görenleri hayrete düşürüyor. Günün büyük bir bölümünü birlikte geçiren iki hayvanın adeta yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Dinlenmek için oturduklarında ise kedi masaj yapmaya başlarken halinden hoşnut görünen köpek de kendini kedinin patilerine bırakıyor.

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Köpeğe masaj yapan kedi şaşırttı
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