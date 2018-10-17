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açıklandı! 78. Özel sınav sonuç sorgulama sayfası 2018

Özel olarak meslek hayatlarını sürdürmek isteyen ya da kayıtlarını yenilemek isteyen bireyleri ilgilendiren 78. ÖGG sınavı 10 Eylül tarihinde gerçekleşmişti. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan duyuru ile, nın açıklandığı duyuruldu. İşte 78. Özel Güvenlik Sınav sonuç sorgulama sayfası 2018

Giriş Tarihi: 17.10.2018 13:15
ÖGG sınav sonuçları açıklandı! 78. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuç sorgulama sayfası 2018

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ÖGG sınavının ardından sınav soruları ve cevapları erişime açılmıştı. Sınav soruları ve cevaplarının akabinde gözlerin çevrildiği 78. da adayların erişimine açıldı. Böylelikle, 'ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu da yanıtını bulmuş oldu. Haberimizin detaylarından, 78. sorgulama sayfası bağlantısına ulaşabilirsiniz.

78. ÖGG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından uygulanan 78. Özel sınav sonuçları açıklandı. 12 Ekim 2018 Cuma günü adayların erişimine açılan sınav sonuçları için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterlidir.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Özel güvenlik görevlisi olabilmek için, Özel Güvenlik Eğitim Kurumunda aşağıda detayları yazılı eğitim programına iştirak etmeniz ve sonrasında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yılda 5 veya 6 kez düzenlenen ÖGG sınavına girmeniz gereklidir. Bu sınavlardan 60 puan alarak sertifika almaya hak kazanmış olacaksınız. Kazanamadığınız takdirde birbirini takip eden 4 sınava, sınav harcınızı ödeyerek girme hakkına sahipsiniz. 4 sınavın sonunda sınavı geçemeyenler, yeniden kayıt yaptıracak ve bütün işlemleri yenileyeceklerdir.

- Özel güvenlik görevlisi olabilmek için sabıka kaydınızın temiz olması gerekir.

- Silahlı girebilmek için 21 yaşını doldurmuş olmak ve en az lise mezunu olmak şartı aranmaktadır.

- Silahsız müracaat için 8 yıllık İlköğretim veya Ortaokul mezunu ve 18 yaşını doldurmuş olmak gereklidir.

ÖZEL GÜVENLİK 78. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 78. TEMEL EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 54. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (A KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZEL GÜVENLİK 54. YENİLEME EĞİTİMİ YAZILI SINAV SORULARI (B KİTAPÇIĞI) İÇİN TIKLAYINIZ

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ÖGG sınav sonuçları açıklandı! 78. Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuç sorgulama sayfası 2018
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