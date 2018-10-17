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‘Ölüm oyunu’nu babası bozdu

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 17.10.2018
‘Ölüm oyunu’nu babası bozdu
'da işlediği suçlardan dolayı 8 yıl 7 ay hapis cezası alan (23), teslim olmayınca polis tarafından aranmaya başlandı. Polislerin peşini bırakması için ilginç bir plan yapan Bedircan, sosyal medyada başı, kolu ve göğsü sargı beziyle sarılmış bir fotoğrafını paylaştırarak kendisine öldü süsü verdirdi. Arkadaşları fotoğrafın inandırıcı olması için altına "Rabbim mekânını cennet eylesin. Ruhu şad olsun" diye yorum yazdı. 'de yaşayan ve fotoğrafı görünce oğlunun öldüğünü zannederek Adana'ya gelen Cesim Bedircan, gerçeği öğrenince, polise giderek durumu anlattı. Sahte kimlikle yakalanan Ahmet Bedircan, tutuklandı.
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‘Ölüm oyunu’nu babası bozdu
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