‘Ölüm oyunu’nu babası bozdu

Adana
'da işlediği suçlardan dolayı 8 yıl 7 ay hapis cezası alan Ahmet Bedircan
(23), teslim olmayınca polis tarafından aranmaya başlandı. Polislerin peşini bırakması için ilginç bir plan yapan Bedircan, sosyal medyada başı, kolu ve göğsü sargı beziyle sarılmış bir fotoğrafını paylaştırarak kendisine öldü süsü verdirdi. Arkadaşları fotoğrafın inandırıcı olması için altına "Rabbim mekânını cennet eylesin. Ruhu şad olsun" diye yorum yazdı. Balıkesir
'de yaşayan ve fotoğrafı görünce oğlunun öldüğünü zannederek Adana'ya gelen Cesim Bedircan, gerçeği öğrenince, polise giderek durumu anlattı. Sahte kimlikle yakalanan Ahmet Bedircan, tutuklandı.