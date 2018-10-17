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sıcakları geliyor...

Sonbahar havasının yaşandığı Türkiye genelinde hava sıcaklıkları düştü, kışlık kıyafetler çıkarıldı. Yaza veda etmenin hüznü çöktü. İşte bu hüznü yaşayanları sevindirecek haberimiz var. sıcakları geliyor...

Giriş Tarihi: 17.10.2018 07:39 Güncelleme Tarihi: 17.10.2018 07:57
Pastırma sıcakları geliyor...

15 gün etkili olması beklenen sıcakları, kasım ayının ilk günlerinde başlayacak ve hava sıcaklığını 6-7 derece artıracak.

Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. , pastırma sıcağının oluşması için gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın 20 derece olması gerektiğini belirterek, "Pastırma sıcaklıkları esas olarak ve çevresinde meydana geliyor. Batı'da olmaz. Çünkü gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkı azdır. Ardından da kış mevsimine geçilir" dedi.



Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde gündüzlerin sıcak, gecelerin ise ayaz olduğunu ifade eden Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse de, en belirgin özelliğinin geceleri gökyüzünün açık olması, sabah ise sis ve pusun görülmesi olduğunu söyledi.

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Pastırma sıcakları geliyor...
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