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ne zaman açıklanacak? | 2018 süreci

yazılı nın geçtiğimiz ay içerisinde açıklanmasının ardından sürecin tamamlanabilmesi için PTT kesin sınav sonuçlarının netleşmesi bekleniyor. Açıklanan sınav sonuçlarının akabinde itiraz süreci başlamış ve binlerce aday bu sürecin bitmesini beklemeye koyulmuştu. Kesin sınav sonuçları bilgisine göre pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday belirlenecek. Peki, PTT kesin sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte personel alım süreci hakkında merak edilen bilgiler...

Giriş Tarihi: 17.10.2018 15:45
PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2018 PTT personel alımı süreci

Binlerce yurttaşı yakından ilgilendiren personel alımı 2018 sürecine ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Eylül ayı içerisinde yazılı nın açıklanmasının ardından sınava itiraz eden adayların itirazları için bekleme süresine girilmişti. İtiraz süresinin sonlarına yaklaşırken binlerce vatandaş, 'PTT kesin sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt armaya başladı. Kesin sınav sonuçlarının ilanı ile beraber diğer aşamaya geçilecek ve ilgili süreç de aşağıda belirttiğimiz şekilde işleyecek. Peki, PTT kesin sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte na ilişkin merak edilen detaylar.

PTT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınav sonucuna itirazlara ilişkin itiraz değerlendirme raporu http://ik.ptt.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

Kesin sınav sonuçları en geç 19.10.2018 tarihinde yayınlanacaktır.

PTT PERSONEL ALIMI SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

2018/1 personel alımında adaylar; Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe ve ile Postacı pozisyonlarına MERNİS adresinin bulunduğu il'e başvuru yaptığından tek il tercihi yapmışlardır. Yazılı sınav sonucunda il bazında her pozisyon için en yüksek puandan başlayarak puan sıralaması yapılacaktır.

Yerleştirmeler yazılı sınav puanının yanı sıra adayların başvurduğu pozisyon ve il tercihi esas alınarak yapılacaktır.

Kesin sınav sonucunda;

Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonu için ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve iki katı yedek aday,

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT ile Tekniker pozisyonları için ilan edilen pozisyon sayısının üç katı aday belirlenecektir.

Yazılı sınav sonucunda Gişe ve Büro Görevlisi ile Postacı pozisyonlarına asil ve yedek olarak yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylara Psikometrik İnceleme yaptırılacaktır. Psikometrik İnceleme sonucuna göre atamaya hak kazanan adaylar istenen belgelerle birlikte, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Sözlü sınav yeri, tarihi ve saati bilahare açıklanacak olup http://ik.ptt.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.

Avukat, Mimar, Mühendis, PTT Uzman Yardımcısı ile Tekniker pozisyonları için yapılacak sözlü sınav sonucunda asil olarak atanmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde istenen belgelerle birlikte Merkez Teşkilatında İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, Taşra Teşkilatında ilgili PTT Başmüdürlüğü İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek olup bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin ataması yapılmayacaktır.

Atama evrakı tamamlanan adaylara ilişkin İl Emniyet Müdürlüklerince önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yaptırılacak olup atanmasına engel durumu bulunmayanların atamaları yapılarak göreve başlayışları sağlanacaktır.

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PTT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? | 2018 PTT personel alımı süreci
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