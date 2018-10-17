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sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto sonucu

çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar geçen hafta devir eden nı merak ediyor. Cumartesi akşamı 1157. kez gerçekleşen çekilişte 6 bilen çıkmadı ve 2.523.459,48 TL olarak ikinci kez devretti. 5 bilen kişi sayısı ise 115 olmuştu. Peki, Sayısal Loto çekilişi ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? işlemleri ve en çok çıkan numaralar

Giriş Tarihi: 17.10.2018 12:33
Sayısal Loto sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? 17 Ekim Sayısal Loto sonucu MPİ bilet sorgulama

sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen çekilişle birlikte biletlerine olan ilgi daha da arttı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULAMA

çekilişi, Çarşamba 2018 tarihinde Ankara'da İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra Sayısal Loto MPİ bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN NUMARALAR

Son 855 haftada 'da en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.

da en az çıkan 5 sayı ise 43 , 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır . 37 sayısı 92 defa , 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa , 18 sayısı 122 defa ,36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

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