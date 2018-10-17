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Tarihi köşke servet istendi

’da 1901’de cerrah tarafından yaptırılan, bir dönem ’nin de sahibi olduğu ünlü , 260 milyon liraya satılıyor

Giriş Tarihi: 17.10.2018
Tarihi köşke servet istendi
'da ünlü cerrah tarafından 1901'de yaptırılan, bir dönem 'nin de sahibi olduğu ünlü satışa çıkarıldı. 260 milyon liraya satılacak köşkü, gibi ünlü binaların mimarı Aleksander Vallaury inşa etti. Cemil Topuzlu köşküne o kadar çok özendi ki, 1912'de devrin sadrazamı Gazi Ahmet Muhtar Paşa güzelliği karşısında etkilendi ve Topuzlu'ya İstanbul Şehreminliği (belediye başkanı) görevini verdi.
Köşk, 1931'de şimdiki adını da veren İpar ailesine geçti. "Banker Kastelli" olarak tanınan Abidin Cevher Özden de bir dönem köşkün sahibi olmuştu. Köşkün satışını yapacak olan gayrimenkul danışmanı Evrim Kırmızıtaş şöyle dedi: "Köşkte 20 oda 4 salon ve 18 banyo bulunuyor. Birinci dereceden tarihi eser olan ana köşk, bin 350 metrekare kapalı alandadır. Bir de aynı arsa içerisinde iki köşk daha var. Yani 260 milyon lirayı veren kişi, üç köşkün de sahibi olacak."
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Tarihi köşke servet istendi
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